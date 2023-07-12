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«ПСЖ» составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Кейна

12 Июля 2023 • 15:33 Комментировать

Французский «ПСЖ» намерен побороться с мюнхенской «Баварией» за трансфер нападающего Гарри Кейна, у которого остался год по контракту с «Тоттенхэмом». По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, на прошлой неделе представители парижан находились в Лондоне, где встретились с окружением Кейна, но не смогли согласовать личные условия.

По сведениям источника, Гарри в данный момент отдаёт приоритет переходу в мюнхенскую «Баварию», но «ПСЖ» не намерен сдаваться. Французская команда запланировала новую встречу с окружением англичанина, где постарается получить согласие игрока.

Кейн этим летом будет стоить свыше 100 миллионов евро. «Тоттенхэм» намерен выручить за игрока максимальную сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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