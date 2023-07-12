Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Представители Виллиана предложили услуги игрока «Челси»

12 Июля 2023 • 15:27 Комментировать

Виллиан надеялся вернуться в лондонский «Челси», где выступал с 2013 по 2020 год. Агенты бразильца, который находится в статусе свободного агента, предложили услуги своего клиента «пенсионерам». Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.

Тем не менее, в стане «Челси» очень быстро дали понять, что возвращение 34-летнего Виллиана не входит в их планы. Скорее всего, бразилец останется в «Фулхэме», который готов предложить футболисту более выгодные условия контракта, чем раньше.

Напомним, прошлым летом Виллиан вернулся в Английскую премьер-лигу, подписав однолетний контракт с «Фулхэмом». В единственном сезоне за «дачников» экс-игрок донецкого «Шахтёра» и махачкалинского «Анжи» отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 27 матчах чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Виллиан трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
15:43 · Англия. Премьер-лига
У «ПСЖ» есть два запасных варианта на случай, если клубу не удастся заполучить Кейна
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила Кейну 12 миллионов евро в год, «ПСЖ» готов дать больше
15:33 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Кейна
15:27 · Англия. Премьер-лига
Представители Виллиана предложили услуги игрока «Челси»
15:22 · Англия. Премьер-лига
Шерки готов перейти в «Челси»
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» отказался продавать Митровича в «Аль-Хиляль» за 30 миллионов евро
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» пытается убедить полузащитника «Челси» присоединится к клубу на правах аренды
15:03 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, под каким номером Пулишич будет выступать в «Милане»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» уверена в том, что подпишет Кейна
14:33 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн остаётся на вершине шорт-листа «Манчестер Юнайтед» на позицию форварда
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Атлетико» по трансферу нападающего
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» предложил 30 миллионов евро за Митровича, игрок открыт к переходу
14:02 · Англия. Премьер-лига
Представители «Ювентуса» обсуждают с «Ньюкаслом» трансфер Кьезы
13:57 · Англия. Премьер-лига
Колвилл – главная цель «Ливерпуля» в центр обороны, но есть одна проблема
13:48 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон до сих пор не определился, хочет ли уехать в Саудовскую Аравию
Все новости
Рекомендуем