Представители Виллиана предложили услуги игрока «Челси»

Виллиан надеялся вернуться в лондонский «Челси», где выступал с 2013 по 2020 год. Агенты бразильца, который находится в статусе свободного агента, предложили услуги своего клиента «пенсионерам». Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.

Тем не менее, в стане «Челси» очень быстро дали понять, что возвращение 34-летнего Виллиана не входит в их планы. Скорее всего, бразилец останется в «Фулхэме», который готов предложить футболисту более выгодные условия контракта, чем раньше.

Напомним, прошлым летом Виллиан вернулся в Английскую премьер-лигу, подписав однолетний контракт с «Фулхэмом». В единственном сезоне за «дачников» экс-игрок донецкого «Шахтёра» и махачкалинского «Анжи» отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 27 матчах чемпионата Англии.