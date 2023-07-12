Шерки готов перейти в «Челси»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки выразил готовность перебраться в лондонский «Челси», который хочет приобрести 19-летнего француза вместо своего воспитанника Мэйсона Маунта. Напомним, англичанин перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро.

«Лион» пока не горит желанием продавать Шерки, но при этом трансфер француза на «Стэмфорд Бридж» всё ещё возможен. Райан ранее был интересен многим топ-клубам, но среди серьёзных претендентов сейчас остался только «Челси».

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Шерки забил 4 гола, а также отдал 6 результативных передач. Молодой хавбек имеет за спиной уже 4 кампании в Лиге 1.