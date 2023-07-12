«Фулхэм» отказался продавать Митровича в «Аль-Хиляль» за 30 миллионов евро

Лондонский «Фулхэм» ответил на предложение «Аль-Хиляля», который попытался купить нападающего Александара Митровича за 30 миллионов евро. По информации от Sky Sports, «дачники» отвергли предложение команды из Саудовской Аравии и дали понять, что 28-летний форвард этим летом не продаётся.

При этом ранее сообщалось, что сам Митрович открыт к переходу. Александар не против воссоединиться с Сергеем Милинковичем-Савичем, который вскоре перейдёт в «Аль-Хиляль» из «Лацио» за 40 миллионов евро. Отметим, что оба игрока до сих пор выступают за сборную Сербии.

Напомним, Митрович закончил прошлый сезон с 14 голами в 24 матчах Английской премьер-лиги.