«Лестер» пытается убедить полузащитника «Челси» присоединится к клубу на правах аренды

«Лестер» надеется заполучить у «Челси» полузащитника Чезаре Казади на правах сезонной аренды. Ранее сообщалось, что итальянец хочет провести следующую кампанию в Английской премьер-лиге или Серии А, но «лисы» пытаются убедить игрока перебраться в Чемпионшип. Напомним, во втором дивизионе Англии Чезаре провёл вторую половину прошлого сезона в составе «Рединга».

Ранее Казадеи стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком молодёжного чемпионата мира, где его сборная Италии уступила в финале Уругваю. В «Челси» футболист оказался прошлым летом, когда перебрался из миланского «Интера».