Стало известно, под каким номером Пулишич будет выступать в «Милане»

Полузащитник Кристиан Пулишич находится в шаге от подписания контракта с «Миланом». Футболист «Челси» в данный момент проходит в стане «россонери» медицинский осмотр, но при этом итальянская команда уже подготовила для американца игровой номер.

В новом клубе Пулишич будет выступать под номером 11. Напомним, в «Челси» американский вингер носил футболку под номером 10. Трансфер Кристиана обойдётся «Милану» в размере 22 миллионов евро с учётом бонусов.

Под номером 11 в «Милане» выступал Златан Ибрагимович, который в конце минувшего сезона официально объявил о завершении профессиональной карьеры.