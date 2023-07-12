«Бавария» уверена в том, что подпишет Кейна

Мюнхенская «Бавария» сохраняет уверенность в вопросе с трансфером нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, если «красная машина» не сможет подписать англичанина этим летом, то постарается сделать это через год, когда футболист будет доступен на правах свободного агента.

Источник сообщает, что клубы продолжают вести переговоры о сумме компенсации. Напомним, ранее «Тоттенхэм» хотел получить за Кейна свыше 100 миллионов евро. Руководство «шпор» скоро встретится с футболистом, чтобы обсудить с ним сложившуюся ситуацию.