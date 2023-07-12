Хёйлунн остаётся на вершине шорт-листа «Манчестер Юнайтед» на позицию форварда

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн продолжает оставаться на вершине шорт-листа «Манчестер Юнайтед» для усиления позиции нападающего. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» пока не обращались к «Аталанте» с каким-либо предложением, так как пока сфокусированы на трансфере нового голкипера, коим должен стать Андре Онана из миланского «Интера».

Источник при этом отмечает, что личные условия не являются для Хёйлунна проблемой, так как футболист открыт к переходу. «Манчестер Юнайтед» пока вёл переговоры только с самим Расмусом и его окружением.

Сообщается, что Хёйлунном также интересуется французский «ПСЖ».