«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Атлетико» по трансферу нападающего

«Манчестер Юнайтед» обратился к мадридскому «Атлетико», чтобы узнать о возможности провернуть трансфер нападающего Жоау Фелиша. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Напомним, в январе Фелиш вполне мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» посчитали аренду футболиста за 11 миллионов евро слишком дорогой. В итоге португалец на полгода перебрался в лондонский «Челси», но «синие» не стали выкупать игрока, который отметился за команду тремя голами в АПЛ. Один из своих мячей за «Челси» Фелиш как раз забил в ворота «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Жоау открыт к уходу из «Атлетико» на постоянной основе, ведь у игрока плохие отношения с главным тренером Диего Симеоне.