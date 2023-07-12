«Аль-Хиляль» предложил 30 миллионов евро за Митровича, игрок открыт к переходу

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от Football Daily, «Аль-Хиляль» уже успел предложить за 28-летнего форварда 30 миллионов евро.

Источник сообщает, что сам нападающий ранее выразил готовность покинуть Английскую премьер-лигу. «Фулхэм» ещё не дал ответ на предложение саудовцев. Вполне вероятно, что «дачники» попросят за игрока больше, ведь в прошлом сезоне Митрович забил 14 голов в 24 матчах чемпионата Англии.

«Аль-Хиляль» находится в шаге от приобретения другого серба – полузащитника Сергея Милинковича-Савича, который должен достаться команде за 40 миллионов евро из римского «Лацио».