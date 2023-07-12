Представители «Ювентуса» обсуждают с «Ньюкаслом» трансфер Кьезы

Представители туринского «Ювентуса» в данный момент находятся в Лондоне, где обсуждают продажу своего нападающего Федерико Кьезы в «Ньюкасл». По информации от Sport Witness, «старая синьора» намерена проверить, насколько серьёзный интерес к итальянцу проявляют «сороки».

Напомним, «Ювентус» поставил перед Кьезой ультиматум: футболист будет продан, если не продлит свой контракт, который истекает летом 2025 года. 25-летний Федерико ранее выразил заинтересованность в переходе в «Ньюкасл».

Ранее «сороки» уже подписали одного итальянца из Серии А, заплатив 70 миллионов евро за полузащитника «Милана» Сандро Тонали.