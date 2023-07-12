Колвилл – главная цель «Ливерпуля» в центр обороны, но есть одна проблема

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл стал главной трансферной целью «Ливерпуля» для усиления центра обороны. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Жак Тальбо.

Напомним, ранее «Челси» получал предложение по Колвиллу, но наотрез отказывался продавать футболиста, так как считает его очень важной частью будущего проекта. «Брайтон», за который Колвилл выступал в прошлом сезоне на правах аренды, хотел подписать Леви за 50 миллионов евро, но «Челси» отказался.

По сведениям источника, «Ливерпуль» надеется, что Колвилл будет настаивать на своём трансфере. Это может помочь продвинуть сделку с мёртвой точки.