Хендерсон до сих пор не определился, хочет ли уехать в Саудовскую Аравию

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стоит перед дилеммой: остаться в команде Юргена Клоппа или перебраться в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Иттифак». Напомним, эту команду недавно возглавил Стивен Джеррард.

Отметим, что у 33-летнего Хендерсона есть ещё два год по контракту с «Ливерпулем», но по информации от журналиста Криса Баскомба, выгодные финансовые условия в Саудовской Аравии могут убедить англичанина покинуть команду Юргена Клоппа.

Напомним, Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2011 года, когда перебрался из «Сандерленда». Английский полузащитник выиграл со «скаузерами» все возможные трофеи на клубном уровне.