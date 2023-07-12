Нападающий лондонского «Фулхэма» Александар Митрович стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля». По информации от Sports Zone, клуб из Саудовской Аравии приложит максимум усилий, чтобы заполучить серба.

По сведениям источника, руководство «Аль-Хиляля» пообещало полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу сделать всё возможное, чтобы подписать Митровича. Напомним, хавбек «Лацио», с которым Александар знаком по выступлениям за сборную Сербии, находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль».

Пока неизвестно, какую сумму за своего основного нападающего будет требовать «Фулхэм». 28-летний Митрович в прошлом сезоне забил в Премьер-лиге 14 голов в 24 матчах.