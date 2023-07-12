Бернарду Силва остаётся на радаре у «ПСЖ», но клубы из Саудовской Аравии тоже участвуют в гонке

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся одной из главных трансферных целей французского «ПСЖ», но переговоры продвигаются довольно медленно, поэтому переход португальца сейчас не выглядит чем-то неизбежным. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник даёт понять, что в гонке за футболистом также участвуют клубы из Саудовской Аравии, которые предлагают Силве очень выгодные финансовые условия. Будущее Бернарду до сих пор остаётся открытым.

Напомним, «ПСЖ» хочет купить Силву на замену Лионелю Месси, который ушёл свободным агентом. Бернарду будет стоить в районе 60-70 миллионов евро.