«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Мактоминаем за 35 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» не особо старается продать своего воспитанника Скотта Мактоминая, но предложение в размере 35 миллионов евро может убедить руководство расстаться с опорным полузащитником. Об этом сообщает Caught Offside.

Напомним, Мактоминай ранее считался главным фаворитом «Вест Хэма» на замену Деклану Райсу, который вскоре перейдёт в «Арсенал» за сумму свыше 120 миллионов евро. «Молотобойцы» видят в шотландце отличную замену своему капитану.

Отметим, что сам Мактоминай открыт к уходу из «Манчестер Юнайтед», ведь под руководством Эрика тен Хага его игровое время заметно уменьшилось. Ранее к футболисту также присматривался «Ньюкасл».