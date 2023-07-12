«Челси» провёл встречу с представителями Шерки

Лондонский «Челси» вышел на связь с представителями полузащитника «Лиона» Райана Шерки. По информации от Football London, трансфер всё ещё может состояться, несмотря на нежелание «детей» продавать одного из своих главных талантов.

Источник сообщает, что «Лион» действительно не хочет продавать Шерки, но это ещё не значит, что француз точно останется в команде. Ранее сделка оценивалась в районе 35 миллионов евро. У Райана остаётся два года по контракту с французской командой.

19-летний Шерки в прошлом сезоне отметился 4 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Франции. «Челси» хочет приобрести Райана на замену Мэйсону Маунту, который перешёл в «Манчестер Юнайтед».