Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тимбер может дебютировать за «Арсенал» уже в завтрашнем матче с «Нюрнбергом»

12 Июля 2023 • 13:09 Комментировать

Центральный защитник Юррьен Тимбер ещё не был официально представлен в качестве новичка лондонского «Арсенала», но при этом может дебютировать за команду уже завтра. Напомним, коллективу Микеля Артеты 13 июля предстоит сыграть с «Нюрнбергом» в рамках товарищеского матча.

Team news and ticks сообщает, что «Арсенал» изначально планировал дать Тимберу игровое время в товарищеском поединке с «Нюрнбергом». Вполне вероятно, что всё пойдёт по плану и нидерландец завтра примет участие в матче.

Напомним, Тимбер должен перейти в «Арсенал» из амстердамского «Аякса» за сумму в районе 47 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нюрнберг Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Атлетико» по трансферу нападающего
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» предложил 30 миллионов евро за Митровича, игрок открыт к переходу
14:02 · Англия. Премьер-лига
Представители «Ювентуса» обсуждают с «Ньюкаслом» трансфер Кьезы
13:57 · Англия. Премьер-лига
Колвилл – главная цель «Ливерпуля» в центр обороны, но есть одна проблема
13:48 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон до сих пор не определился, хочет ли уехать в Саудовскую Аравию
13:37 · Англия. Премьер-лига
Митрович стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва остаётся на радаре у «ПСЖ», но клубы из Саудовской Аравии тоже участвуют в гонке
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Мактоминаем за 35 миллионов евро
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл встречу с представителями Шерки
13:09 · Англия. Премьер-лига
Тимбер может дебютировать за «Арсенал» уже в завтрашнем матче с «Нюрнбергом»
13:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» просит за Магуайра 40 миллионов
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован в форварде, который отбывает дисквалификацию из-за ставок 1
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил за Рамуша деньги + Алекса Теллеса
12:34 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг получил предложение из Саудовской Аравии 1
12:19 · Англия. Премьер-лига
Лапорт дал согласие на переход в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем