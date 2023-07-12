Тимбер может дебютировать за «Арсенал» уже в завтрашнем матче с «Нюрнбергом»

Центральный защитник Юррьен Тимбер ещё не был официально представлен в качестве новичка лондонского «Арсенала», но при этом может дебютировать за команду уже завтра. Напомним, коллективу Микеля Артеты 13 июля предстоит сыграть с «Нюрнбергом» в рамках товарищеского матча.

Team news and ticks сообщает, что «Арсенал» изначально планировал дать Тимберу игровое время в товарищеском поединке с «Нюрнбергом». Вполне вероятно, что всё пойдёт по плану и нидерландец завтра примет участие в матче.

Напомним, Тимбер должен перейти в «Арсенал» из амстердамского «Аякса» за сумму в районе 47 миллионов евро.