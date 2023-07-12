Звезда АПЛ Кейн отказал «Тоттенхэму» и выбрал новый клуб

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет сменить клубную прописку. Как стало известно журналистам ESPN, 29-летний бомбардир ответил отказом на предложение «шпор» о пролонгации сотрудничества. Столичный клуб был готов поднять оклад игрока до 470 тысяч евро в неделю.

Кейн отверг поступившее предложение. Нападающий хочет перебраться в чемпионат Германии, где заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд готовит очередное предложение «Тоттенхэму» по трансферу форварда.

Гарри выступает за лондонскую команду с 2011 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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