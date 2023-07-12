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«Манчестер Юнайтед» просит за Магуайра 40 миллионов

12 Июля 2023 • 13:04 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет продать своего капитана Гарри Магуайра, но при этом просит за центрального защитника 40 миллионов евро. По информации от Caught Offside, заинтересованные клубы считают этот ценник слишком завышенным.

Ранее сообщалось, что Магуайром интересуется лондонский «Вест Хэм», но команда Дэвида Мойеса пока не собирается удовлетворять финансовые требования «Манчестер Юнайтед» по трансферу.

Отметим, что Магуайр в крайнем случае будет готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и сражаться за место в стартовом составе, несмотря на недоверие со стороны главного тренера Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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