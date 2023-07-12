«Челси» заинтересован в форварде, который отбывает дисквалификацию из-за ставок

Лондонский «Челси» до сих пор заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» Айвена Тони, который продолжает отбывать дисквалификацию из-за ставок. Напомним, форвард отстранён на 8 месяцев и сможет вернуться на поле лишь 2024 году.

По информации от журналиста Феликса Джонстона, спортивный директор «Челси» Пол Уинстенли ещё в мае выходил на связь с окружением Тони, чтобы обсудить трансфер, который может состоятся в январе 2024 года. Дисквалификация 27-летнего англичанина пока не смущает руководство лондонского клуба.

Отмечается, что сам Айвен заинтересован в переходе в «Челси». Тони в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги забил 20 голов.