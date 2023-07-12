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«Челси» заинтересован в форварде, который отбывает дисквалификацию из-за ставок

12 Июля 2023 • 12:49 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» до сих пор заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» Айвена Тони, который продолжает отбывать дисквалификацию из-за ставок. Напомним, форвард отстранён на 8 месяцев и сможет вернуться на поле лишь 2024 году.

По информации от журналиста Феликса Джонстона, спортивный директор «Челси» Пол Уинстенли ещё в мае выходил на связь с окружением Тони, чтобы обсудить трансфер, который может состоятся в январе 2024 года. Дисквалификация 27-летнего англичанина пока не смущает руководство лондонского клуба.

Отмечается, что сам Айвен заинтересован в переходе в «Челси». Тони в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги забил 20 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
12 Июля 2023 в 12:53
То Стерлинга купят, то Мудрика... теперь уже опустились до уголовного элемента???
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