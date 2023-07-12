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«Манчестер Юнайтед» предложил за Рамуша деньги + Алекса Теллеса

12 Июля 2023 • 12:38 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» недавно обратился к лиссабонской «Бенфике» для трансфера нападающего Гонсалу Рамуша. По информации от Caught Offside, «красные дьяволы» предложили за португальца деньги и своего левого защитника Алекса Теллеса, который ранее выступал в Лиге Сагриш в составе «Порту».

Источник сообщает, что лиссабонская «Бенфика» уже успел отклонить предложение «Манчестер Юнайтед». Ещё неизвестно, собираются ли «красные дьяволы» вскоре обратиться к «орлам» с новыми условиями сделки.

Ранее «Манчестер Юнайтед» также был интересен нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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