Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг получил предложение из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Феликса Джонстона, англичанин имеет вариант для продолжения карьеры на другом континенте.

При этом источник сообщает, что в данный момент трансфер смотрится маловероятным, так как Стерлинг в данный момент склоняется к тому, чтобы отклонить поступившее предложение.

Напомним, «Челси» ранее продал в Саудовскую Аравию Эдуара Менди и Калиду Кулибали. Н’Голо Канте перебрался в местную команду на правах свободного агента. Также к уходу в Саудовскую Аравию был близок Хаким Зиеш, но марокканец провалил медосмотр в «Аль-Насре».