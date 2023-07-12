Лапорт дал согласие на переход в «Ювентус»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт дал своё согласие на переход в туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже сообщила «горожанам» о своём намерении арендовать футболиста с правом выкупа.

Calciomercato сообщает, что «Ювентус» в данный момент занимается разработкой стратегии по трансферу Лапорта. Ранее сообщалось, что Эмерик прибудет в Турин только в том случае, если команда Массимилиано Аллегри продаст другого центрального защитника Леонардо Бонуччи.

Напомним, Лапорт не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В минувшем сезоне защитник редко появлялся на поле в составе своей команды.