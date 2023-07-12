«Байер» отклонит предложение «Астон Виллы» за Диаби в размере 28 миллионов евро

Леверкузенский «Байер» собирается отклонить первое предложение английской «Астон Виллы» по трансферу 24-летнего вингера Мусса Диаби. По информации от журналиста Макса Ли, бирмингемский клуб предложил за футболиста сборной Франции 28 миллионов евро, но «Байер» это не устраивает.

По сведениям источника, «Астон Вилла» собирается обратиться к леверкузенским коллегам с новым предложением на улучшенных условиях. Пока неизвестно, готов ли перейти в «Астон Виллу» сам Диаби, которым ранее интересовались более именитые клубы из Лиги чемпионов.

Напомним, в следующем сезоне «Астон Вилла» примет участие в Лиге конференций.