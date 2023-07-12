Магуайр готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр готов остаться в команде Эрика тен Хага, даже несмотря на то, что «красные дьяволы» хотят от него избавиться. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» планировал расстаться с самым дорогим центральным защитником в истории футбола, который перебрался на «Олд Траффорд» летом 2019 года из «Лестера».

Ранее сообщалось, что Магуайр интересен лондонскому «Вест Хэму», но переговоры так и не продвинулись с мёртвой точки. Гарри понимает, что является даже не первым запасным выбором главного тренера Эрика тен Хага, но при этом англичанин готов остаться и сражаться за своё место.