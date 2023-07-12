Филлипс: «После одного из матчей за «Манчестер Сити» я расплакался и обратился за советом к Бьелсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о том, как расплакался после одного из матчей за «горожан».

«Я помню, как вышел на поле в матче с «Лестером». Я сыграл настолько ужасно, что это нельзя описать словами. Когда я пришёл домой, то был настолько расстроен, что просто расплакался. Я решил обратиться за советом к Марсело Бьелсе. Я был рад, что он меня выслушал. Бьелса сказал мне, что я обладаю достаточным уровнем для игры за «Манчестер Сити». Он подчеркнул, что многое зависит от позитивного настроя и уверенности. С тех пор я стараюсь быть максимально позитивным», – рассказал Филлипс в беседе со Sky Sports.

Напомним, Филлипс выступал под руководством Марсело Бьелсы в «Лидсе». Хавбек помог команде выйти в АПЛ и дважды подряд сохранить прописку в высшем дивизионе.