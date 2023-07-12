«Астон Вилла» сделала предложение по трансферу Мусса Диаби

«Астон Вилла» обратилась к леверкузенским «Байером» с первым предложением по трансферу вингера Мусса Диаби. По информации от Get French Football News, бирмингемский клуб озвучил свои условия сделки, но подробности пока не сообщаются.

24-летний Диаби уже долгое время является одним из самых привлекательных молодых вингеров на трансферном рынке. В прошлом сезоне француз забил 9 голов и отдал 8 ассистов в Бундеслиге.

Напомним, Диаби также является объектом внимания «Манчестер Юнайтед», который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» тоже пробилась в еврокубки – бирмингемцев ждут выступления в Лиге конференций.