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Филлипс: «Гвардиола на первой встрече сказал мне: «У меня к тебе одна просьба – только не травмируйся»

12 Июля 2023 • 11:15 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о подробностях своей первой встречи с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Напомним, англичанин перебрался на «Этихад» год назад из «Лидса» за сумму свыше 50 миллионов евро.

«Гвардиола на первой встрече пригласил меня в свой кабинет и спросил, хорошо ли я пристроился. Затем он сказал мне: «У меня к тебе одна просьба – только не травмируйся». После этого я довольно быстро получил травму», – признался Филлипс в интервью Sky Sports.

Напомним, из-за различных травм Филлипс в своём дебютном сезоне за «Манчестер Сити» пропустил 16 матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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