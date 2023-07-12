Филлипс: «Гвардиола на первой встрече сказал мне: «У меня к тебе одна просьба – только не травмируйся»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о подробностях своей первой встречи с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Напомним, англичанин перебрался на «Этихад» год назад из «Лидса» за сумму свыше 50 миллионов евро.

«Гвардиола на первой встрече пригласил меня в свой кабинет и спросил, хорошо ли я пристроился. Затем он сказал мне: «У меня к тебе одна просьба – только не травмируйся». После этого я довольно быстро получил травму», – признался Филлипс в интервью Sky Sports.

Напомним, из-за различных травм Филлипс в своём дебютном сезоне за «Манчестер Сити» пропустил 16 матчей во всех турнирах.