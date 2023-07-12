Пулишич прибыл на медосмотр в «Милан»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич очень близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду. По информации от Calciomercato, американец прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра в стане «Милана».

Напомним, «россонери» ранее договорились с «Челси» о трансфере Пулишича, предложив полный пакет сделки в размере 22 миллионов евро с учётом бонусов. Кристиан не входил в планы руководства «Челси», поэтому от американца решили избавиться.

Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии». Тогда лондонская команда заплатила за него 64 миллиона евро. 24-летний вингер за 4 года в клубе отметился 26 голами в 145 матчах.