Европейские клубы не хотят приглашать Обамеянга из-за большой зарплаты

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг до сих пор не может найти себе новую команду в Европе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, этому мешает большая зарплата, которая отпугивает заинтересованные клубы со старого света.

По сведениям источника, у Обамеянга также остаются варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, но пока ни один клуб не продвинулся в переговорах с лондонским «Челси».

У Пьера-Эмерика остаётся всего год по контракту с командой Маурисио Почеттино. В минувшем сезоне габонец отметился лишь одним голом в Английской премьер-лиге. Год назад «Челси» заплатил за форварда 12 миллионов евро каталонской «Барселоне».