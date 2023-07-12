Скамакка: «Вест Хэм» ещё перед началом поставил цель выиграть Лигу конференций»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка признался, что его команда ещё перед началом прошлого сезона поставила перед собой цель выиграть Лигу конференций. Напомним, коллектив Дэвида Мойеса успешно справился с задачей, обыграв в финальном матче итальянскую «Фиорентину» благодаря голу Джаррода Боуэна на последних минутах.

«Победа в Лиге конференций стала большой радостью для всех нас. Ещё перед началом сезона мы поставили перед собой цель выиграть этот турнир. Хоть я не играл в финале против «Фиорентины», я чувствую, что сделал важный вклад в победу, забив 7 гола в 7 матчах», – объяснил Скамакка изданию Calciomercato.