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Скамакка: «Вест Хэм» ещё перед началом поставил цель выиграть Лигу конференций»

12 Июля 2023 • 10:40 Комментировать

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка признался, что его команда ещё перед началом прошлого сезона поставила перед собой цель выиграть Лигу конференций. Напомним, коллектив Дэвида Мойеса успешно справился с задачей, обыграв в финальном матче итальянскую «Фиорентину» благодаря голу Джаррода Боуэна на последних минутах.

«Победа в Лиге конференций стала большой радостью для всех нас. Ещё перед началом сезона мы поставили перед собой цель выиграть этот турнир. Хоть я не играл в финале против «Фиорентины», я чувствую, что сделал важный вклад в победу, забив 7 гола в 7 матчах», – объяснил Скамакка изданию Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джанлука Скамакка
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