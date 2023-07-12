Скамакка: «Люди этого не знали, но в последний год я играл со сломанным мениском»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка постарался объяснить, почему дебютный сезон в Английской премьер-лиге выдался для него неудачным. Итальянец забил всего 3 гола в 16 матчах.

«Возможно, люди этого не знали, но в последний год я играл со сломанным мениском. В какой-то момент я не смог так продолжать, в результате чего решился на операцию. До марта я провёл 27 матчей, в которых забил 8 голов. Конечно, могло быть и лучше, но могло быть и хуже», – сказал Скамакка в беседе с Calciomercato.

Несмотря на индивидуальные неудачи, Скамакка в конце сезона выиграл с «Вест Хэмом» Лигу конференций. Этим летом Джанлука может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован ряд топ-клубов.