«Рома» арендует защитника «Лидса»

Датский защитник Расмус Кристенсен, выступающий на Туманном Альбионе за «Лидс», близок к переезду в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В подписании 26-летнего футболиста заинтересована «Рома». Столичный клуб рассчитывает арендовать Кристенсена до конца следующего сезона.

За «Лидс» Расмус выступает с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 30 поединках за английскую команду, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферный ценник составляет 13 миллионов евро.