Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет купить вместо Хёйбьерга полузащитника «Челси»

12 Июля 2023 • 10:17 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» определился с полузащитником, которого хочет купить вместо Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Напомним, шансы на то, что датчанин покинет команду Анге Постекоглу этим летом довольно высоки. На игрока претендует мадридский «Атлетико».

По информации от журналиста Майка Макгрета, «шпоры» хотят заменить Хёйбьерга полузащитником «Челси» Конором Галлахером. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» будут готовы продать своего воспитанника. Ориентировочная сумма трансфера – 55 миллионов евро. Именно за такую сумму «Челси» расстанется с англичанином.

В минувшем розыгрыше АПЛ Галлахер отметился тремя голами и одним ассистом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Пьер-Эмиль Хёйбьерг Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
10:40 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Вест Хэм» ещё перед началом поставил цель выиграть Лигу конференций»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Люди этого не знали, но в последний год я играл со сломанным мениском»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Рома» арендует защитника «Лидса»
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет купить вместо Хёйбьерга полузащитника «Челси»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «120 миллионов евро – это мало за Райса, он стоит больше»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Кайседо прокомментировал трансфер молодого эквадорца в «Челси»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Лиона» скоро завершит трансфер в команду из АПЛ
09:50 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Я знал, что Фраттези перейдёт в «Интер», эта команда идеально ему подходит»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в ближайшие дни надеется продать трёх игроков
09:34 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Мне ещё рано переходить в команду из Саудовской Аравии»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Если я вернусь в Серию А, это будет не из-за того, что я потерпел неудачу в АПЛ»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Думбия объяснил, почему провалился в «Ньюкасле»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу скоро встретится с Кейном, уже известно, что они будут обсуждать
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Лестера»
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» завершают переговоры по трансферу Онана
Все новости
Рекомендуем