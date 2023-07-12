«Тоттенхэм» хочет купить вместо Хёйбьерга полузащитника «Челси»

Лондонский «Тоттенхэм» определился с полузащитником, которого хочет купить вместо Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Напомним, шансы на то, что датчанин покинет команду Анге Постекоглу этим летом довольно высоки. На игрока претендует мадридский «Атлетико».

По информации от журналиста Майка Макгрета, «шпоры» хотят заменить Хёйбьерга полузащитником «Челси» Конором Галлахером. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» будут готовы продать своего воспитанника. Ориентировочная сумма трансфера – 55 миллионов евро. Именно за такую сумму «Челси» расстанется с англичанином.

В минувшем розыгрыше АПЛ Галлахер отметился тремя голами и одним ассистом.