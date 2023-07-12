Скамакка: «120 миллионов евро – это мало за Райса, он стоит больше»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка оценил трансферную стоимость своего одноклубника Деклана Райса, который находится в шаге от перехода в лондонский «Арсенал». «Канониры» должны заплатить за итальянца в районе 120 миллионов евро. С учётом бонусов англичанин вскоре может стать самым дорогим трансфером в истории Премьер-лиги.

«120 миллионов евро – это мало за Райса, он стоит больше. Это определённо лучший полузащитник, с которым я играл. Он очень сильный. Деклан напоминает мне Стивена Джеррарда», – сказал Скамакка в беседе с итальянским изданием Calciomercato.

Напомним, у Райса оставался год по контракту с «Вест Хэмом». Этим летом его также хотел приобрести «Манчестер Сити», но команда Хосепа Гвардиолы быстро вышла из гонки, поняв, что «Вест Хэм» не собирается занижать свои требования.