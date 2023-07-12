Кайседо прокомментировал трансфер молодого эквадорца в «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо прокомментировал трансфер своего соотечественника Кендри Паеса в лондонский «Челси». Напомним, 16-летний эквадорец присоединится к «пенсионерам» как только ему исполнится 18. Пока футболист выступает в аренде за «Индепендьенте дель Валле».

«Он невероятный игрок. Когда я наблюдал за матчами «Индепендьенте», он производил отличное впечатление. Очень приятно видеть таких талантов в Эквадоре. У нас отличная молодёжь. Я очень рад за Кендри», – цитирует Кайседо журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в «Челси» этим летом может перейти сам Кайседо. Эквадорец является главной трансферной целью клуба на позицию опорника. Переговоры с «Брайтоном» сейчас идут полным ходом.