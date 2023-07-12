Игрок «Лиона» скоро завершит трансфер в команду из АПЛ

Полузащитник «Лиона» Ромен Февра в ближайшее время должен стать футболистом английского «Борнмута». По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз уже сегодня пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «вишенками».

Отмечается, что «Борнмут» сразу же отправит 24-летнего полузащитника в аренду в «Лорьян», за который Февр выступал в прошлом сезоне на таких же правах. Ожидается, что Ромен станет частью основного состава «Борнмута» уже в следующей кампании.

В последнем розыгрыше чемпионата Франции Февр записал на свой актив 5 голов и 3 результативные передачи в 16 матчах. «Лион» получит за своего полузащитника 15 миллионов евро.