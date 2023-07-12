Скамакка: «Я знал, что Фраттези перейдёт в «Интер», эта команда идеально ему подходит»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка прокомментировал трансфер полузащитника Давиде Фраттези в миланский «Интер». Напомним, форвард «молотобойцев» ранее выступал со своим соотечественником в составе «Сассуоло».

«Я знал, что Фраттези перейдёт в «Интер». Он является полузащитником, который отлично действует в чужой штрафной. Думаю, команда Симоне Индзаги идеально для него подходит», – приводит слова Скамакки издание Calciomercato.

Скамакка сам недавно был связан в переходом в команду из Серии А. В его услугах заинтересован целый ряд местных топ-клубов. У Джанлуки не получилось заиграть в АПЛ в своём дебютном сезоне, ведь в 16 матчах чемпионата он забил всего 3 гола.