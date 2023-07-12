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«Челси» в ближайшие дни надеется продать трёх игроков

12 Июля 2023 • 09:43 Комментировать

Лондонский «Челси» продолжает избавляться от ненужных футболистов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни «пенсионеры» хотят продать ещё трёх игроков. Речь идёт о двух нападающих – Ромелу Лукаку и Пьере-Эмерике Обамеянге, а также о полузащитнике Хакиме Зиеше.

Лукаку в данный момент ждёт предложений от миланского «Интера», в котором хочет остаться на постоянной основе после аренды в прошлом сезоне. Обамеянг имеет варианты из Саудовской Аравии, но при этом не спешит с решением. Зиеш ранее был близок к переходу в «Аль-Наср», но на медобследовании у марокканца обнаружили проблемы с коленом, но при этом сделку пока нельзя исключать.

Отмечается, что «Челси» также планирует покинуть воспитанник команды Каллум Хадсон-Одои.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Пьер-Эмерик Обамеянг Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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