Скамакка: «Мне ещё рано переходить в команду из Саудовской Аравии»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка в настоящий момент не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию, даже несмотря на выгодные финансовые условия, которые предлагают местные клубы.

«Мне ещё рано переходить в команду из Саудовской Аравии. Местный чемпионат становится сильнее с помощью трансферов звёздных игроков, но если ты хочешь оставить свой след и стать частью истории, ты должен играть в Европе», – цитирует Скамакку Calciomercato.

Джанлука этим летом может покинуть «Вест Хэм» спустя год после своего трансфера из «Сассуоло». В своём дебютном сезоне за команду Дэвида Мойеса он забил 3 гола в 16 матчах АПЛ. В трансфере форварда заинтересован ряд итальянских клубов.