Скамакка: «Если я вернусь в Серию А, это будет не из-за того, что я потерпел неудачу в АПЛ»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка рассказал, при каких обстоятельствах вернётся в итальянскую Серию А. Напомним, форвард покинул родные края прошлым летом, когда перебрался к «молотобойцам» из «Сассуоло».

«Конечно, я скучаю за Серией А и всегда буду испытывать ностальгию к этому чемпионату, но если я туда вернусь, это будет не из-за того, что я потерпел неудачу в АПЛ. Я вернусь, если появится возможность, которую нельзя упускать. Не думаю, что это будет шагом назад для моей карьеры. Наш чемпионат остаётся одним из лучших», – цитирует Скамакку Calciomercato.

Скамакка в дебютном для себя сезоне в АПЛ забил 3 гола в 16 матчах. Игроком сейчас интересуются такие итальянские клубы, как «Милан», «Рома» и «Ювентус».