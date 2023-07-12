Думбия объяснил, почему провалился в «Ньюкасле»

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, выступавший в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, высказался о неудачном этапе карьеры в английском «Ньюкасле».

«Ньюкасл»? Тренера, который меня приглашал, уволили, когда я приехал. А у Рафаэля Бенитеса были другие взгляды на игру. Я не вписался в его схему», - передает слова африканского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Думбия переходил в «Ньюкасл» на правах аренды из «Ромы» в 2016 году. Он принял участие лишь в трех поединках за английскую команду, не отметившись голевыми действиями.

Сейду уже завершил игровую карьеру.