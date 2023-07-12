Постекоглу скоро встретится с Кейном, уже известно, что они будут обсуждать

Новый тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в скором времени встретится с нападающим команды Гарри Кейном, которого в последние дни активно связывают с переходом в мюнхенскую «Баварию». Напомним, недавно появились слухи, согласно которым «красная машина» готова заплатить свыше 100 миллионов евро за форварда, чей контракт с нынешним клубом истекает через год.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, на предстоящей встрече Постекоглу не будет обсуждать с Кейном новый контракт и потенциальное повышение зарплаты. Анге хочет объяснить англичанину проект нового «Тоттенхэма» и убедить футболиста остаться.

Сам Кейн ранее выразил желание перейти в «Баварию». В прошлом сезоне Гарри забил 30 голов в АПЛ.