«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

«Красные дьяволы» готовы побороться за 25-летнего исполнителя с «Ньюкаслом», который давно проявляет интерес к игроку. Ранее в прессе ходила информация, что «сороки» готовы заплатить за Барнса 41 миллион евро.

В прошедшем сезоне Харви принял участие в 40 поединках за «Лестер», в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи. Трудовое соглашение полузащитника с «лисами» рассчитано до середины 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.