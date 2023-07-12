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«Манчестер Юнайтед» и «Интер» завершают переговоры по трансферу Онана

12 Июля 2023 • 08:43 Комментировать

Между «Манчестер Юнайтед» и миланским «Интером» пройдет очередной этап переговоров по трансферу голкипера Андре Онана. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как информирует источник, новый раунд переговоров состоится сегодня, 12 июля. На нем стороны завершат оформление всех документов. Сумма потенциального трансфера Онана составит 55 миллионов евро. Контракт голкипера с «красными дьяволами» будет рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Серии А 27-летний камерунец провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча. В восьми играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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