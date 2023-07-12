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«Аль-Ахли» хочет купить звезду «Манчестер Сити»

12 Июля 2023 • 08:28 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез является приоритетной целью саудовского «Аль-Ахли», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Как отмечает журналист, до конца нынешней недели саудовский клуб будет пытаться договориться с «Манчестер Сити» об оформлении трансфера 32-летнего алжирца.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Марез поучаствовал в 30 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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