Александер-Арнольд назвал цели «Ливерпуля» на сезон

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поведал о целях своей команды на следующий сезон.

«Ливерпуль» нацелен на победу в чемпионате Англии. Мы хотим побороться на титул в Лиге чемпионов. Знаем, как это сделать, как можно бросить вызов «Манчестер Сити» и конкурировать с ними до самого финиша», - передает слова футболиста Sky Sports.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Английской премьер-лиги «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», а топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед».