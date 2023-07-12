Раскрыты детали контракта Пулишича с «Миланом»

Опубликованы детали трудового соглашения, которое в ближайшее время подпишут американский вингер «Челси» Кристиан Пулишич и «Милан».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, Пулишич уже находится в Италии и готовится к прохождению медицинского осмотра. Во второй половине дня стороны подпишут трудовое соглашение. Контракт американца с «россонери» будет рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Кристиан принял участие в 30 поединках за «Челси» во всех турнирах. Американец записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.