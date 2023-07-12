Как неумение вести переговоры ставит под вопрос возможность купить нападающего для «МЮ»

Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» покинул Давид де Хеа, у которого завершился контракт. Уход испанца, наверное, выглядит логичным, клуб вновь потерял футболиста бесплатно. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет о провальных переговорах «МЮ» последнего времени, которые привели к проблемам.

«Манчестер Юнайтед» не умеет продавать футболистов

В ситуации финансового фейр-плей умение зарабатывать на трансферах стало критически важным. Конечно, клуб может зарабатывать на спонсорах, маркетинговой деятельности, телеправах и многом другом, но всё же расставаться с игроками и получать за это деньги – необходимый навык в текущих реалиях. Даже наличие громадных инвестиций не должно мешать наработке этого навыка.

«Челси» за нынешнее летнее трансферное окно уже продал футболистов на 220,8 миллионов. «Манчестер Сити» год назад расстался с игроками на 162,1 миллиона евро, то есть больше, чем сам потратил на новичков. Однако «МЮ» совершенно не умеет этого делать. Если тот же «Челси» с 2013-го по 2023 год продал футболистов на 706 миллионов фунтов, то «МЮ» всего на… 133. Это худший показатель среди всей «большой шестёрки».

При этом почти все большие клубы научились продавать игроков, которые не нужны. Однако «МЮ» этого делать не умеет, а просто отпускает их в статусе свободных агентов. Кроме де Хеа, «красных дьяволов» в последние годы бесплатно покинула целая россыпь игроков, за которых можно было что-то выручить. Просто потрясающе, что, в то время как клубы продают футболистов в Саудовскую Аравию за десятки миллионов, «МЮ» за Криштиану Роналду не выручил ничего. Для примерного понимания «недополученной прибыли» клуба можно взять оценку сайта transfermarkt стоимости футболистов, когда они покидали «Олд Траффорд»:

Игрок Когда ушёл Оценка стоимости на момент ухода (в млн евро) Давид де Хеа 2023 13 Аксель Туанзебе 2023 4,5 Фил Джонс 2023 1,5 Криштиану Роналду 2022 20 Хуан Мата 2022 2,5 Джесси Лингард 2022 18 Неманья Матич 2022 5 Поль Погба 2022 48 Эдинсон Кавани 2022 4 Алексис Санчес 2022 16 Маркос Рохо 2021 6 Анхель Гомес 2020 3,6 Антонио Валенсия 2019 5 Андер Эррера 2019 25 Джеймс Уилсон 2019 1,5

Итого больше 170 миллионов евро, которые «МЮ» мог получить. Даже часть от этой суммы сейчас пригодилась бы клубу.

Большие переплаты за новых игроков

Мало того что «МЮ» не умеет продавать, так и покупает клуб с безумной переплатой. Самой показательной является покупка Антони прошлым летом. Англичане вывалили за бразильца «Аяксу» 95 миллионов евро. «МЮ» отдает больше 100 млн за Санчо. Если так, то можно заплатить столько и за Антони. Стоят ли игроки этих денег? Нет. Но их заплатят», – говорил прошлым летом наставник амстердамцев Алфред Схройдер. Параллельно с этим «МЮ» продал в «Фулхэм» Андреса Перейру за 9,5 миллиона евро. По итогам прошлого розыгрыша Премьер-лиги у новичка «красных дьяволов» было 4 гола и 2 ассиста, а у ушедшего – 4+6.

Этим летом многие уже считают, что «Челси» выжал из «МЮ» невероятные 64,2 миллиона евро за Мэйсона Маунта, у которого завершался контракт с «синими» через год. Для примера: «Манчестер Сити» в схожих условиях у того же «Челси» приобрёл Матео Ковачича за 29,1. Многие ли готовы с уверенностью сказать, что приобретение Маунта в два раза лучше, чем приход хорвата?

А ещё была потрясающая история с Харри Магуайром. По данным СМИ, его хотел приобрести в 2018 году Жозе Моуринью, когда защитника можно было подписать за 60 миллионов фунтов. После следующего успешного сезона «Лестер» уже требовал все 100. «Манчестер Сити» готов был потратить не более 70, но «МЮ» с удовольствием перебил ставку до 80.

Из-за провальных переговоров «МЮ» рискует остаться без форварда

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Проблема бездумной политики «красных дьяволов» заключается в том, что этим летом приобрести столь необходимого форварда будет крайне сложно. С учётом правил финансового фейр-плей, установленного в Премьер-лиге, «МЮ» к нынешнему лету располагал суммой примерно в 140 млн евро, которую можно было потратить на новичков. Почти половина из неё уже израсходована на Мейсона Маунта. В ближайшее время большая часть остатка будет выплачена «Интеру» за Андре Онана.

В итоге у «МЮ» просто нет возможности купить нового нападающего, если только кого-то не продать. Клуб пытается этот вопрос решить, ищет покупателей на Магуайра, Фреда, Марсьяля, ван де Бека, Хендерсона и других. Однако тут стоит вспомнить, что продавать успешно не очень получается, тем более что сейчас надо с ходу реализовать большое количество игроков.

Видимо, «МЮ» вновь будет закрывать позицию центрфорварда каким-то промежуточным вариантом вроде Ваута Вергхорста. Зато абсолютно понятно, почему Гарри Кейна на «Олд Траффорд» этим летом ждать не стоит.

Роман Андреев